Déi britesch Premierministesch Theresa May soll bannent der konservativer Partei ferm ënner Drock geroden.

En aflossräiche Parteimember géif hir dës Woch erklären, dass si bis Enn Juni misst zerécktrieden oder sech op en Neits engem Mësstrauensvott vun der Tory-Fraktioun misst stellen. Dat schreift e Sonndeg déi britesch Zeitung "Sunday Times".

D'Theresa May hat esou e Vott am Dezember iwwerstanen. E weidere Mësstrauensvott ass no de Reegele vun der Partei zwar eréischt no engem Joer erëm méiglech, ma de President vum zoustännegen Ausschoss Graham Brady géif dem May matdeelen, dass – sollt si sech weigeren – d'Reegele kéinte geännert ginn. 70 Prozent vun de Fraktiounsmembere wiere wéinst der May hirer Brexit-Politik fir e Récktrëtt vun der Regierungscheffin.