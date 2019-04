Mir sinn houfreg och 2018, duerch eis Astellung zur Flüchtlingspolitik aus villen "illegale" Mënschen erëm "legaler" gemaach ze hunn, sou de J. Asselborn.

Eurostat huet en Donneschdeg Chiffere publizéiert, iwwert d’Asyl-Demanden an der EU, déi am leschte Joer positiv bewäert goufen.

Lëtzebuerg fungéiert mat 72%, hannert Irland, op der zweeter Plaz vun deene Länner, wou am meeschten Demanden e positiven Avis kruten.

1000 vun 1390 Demanden wieren deemno aviséiert ginn.

Am meeschten Demande gouf et mat knapps 180.000 an Däitschland, vun deenen der 42% bei eise Noperen guttgeheescht goufen.

Op senger Facebook-Säit schreift den Ausseminister Jean Asselborn zu deenen Chifferen, dass hien houfreg wier, och 2018 nees duerch d’Lëtzebuerger Astellung zu der Flüchtlingspolitik aus villen „ illegale“ Mënschen nees „legaler“ gemaach ze hunn, dat am Interessi vun eisem Land a well et eis mënschlech Flicht wier.

Lëtzebuerg bréicht net gewarnt ze ginn virun "illegaler Migratioun", ma de Grand-Duché misst sech an Uecht huele virun enger Partei, déi ëmmer méi mat riets-extremen auslännerfeindlechen Parole géif operéieren, fir falsch Angschtgefiller ze provozéieren, getrei der klassescher Gebrauchsanweisung vun auslännesche Parteie wéi der AFD, dem rassemblement national oder der italienscher Lega.