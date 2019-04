Eng nei Interview-Serie op RTL Télé Lëtzebuerg, wou vun all Partei, déi sech opgestallt huet, ee Kandidat 5 Froe gestallt kritt.

Zéng Mol owes géint 19.50 Auer am Journal vun der Tëlee.

Et geet de Lëschtennummeren no, den Optakt mécht d'Lescht Nummer 1, also d'DP, mat als Invité dem Charel Goerens.

Iwwersiicht

1. Méindeg, 29. Abrëll: DP - Charel Goerens

2. Dënschdeg, 30. Abrëll: Piraten - Daniel Frères

3. Mëttwoch, 1. Mee: déi Konservativ - Joé Thein

4. Donneschdeg, 2. Mee: KPL - Ali Ruckert

5. Freideg, 3. Mee: déi Lénk - David Wagner

6. Méindeg, 6. Mee: Volt -

7. Dënschdeg, 7. Mee: Déi Gréng -

8. Mëttwoch, 8. Mee: LSAP -

9. Donneschdeg, 9. Mee: ADR - Gast Gibéryen

10. Freideg, 10. Mee: CSV -