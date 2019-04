Et wier net üblech, datt sech d’Kierch an engem Walkampf äussert, esou den Äerzbëschof Hollerich.

Ma an Zäite vu Populismus a Rietsruck an Europa wier et elo de Moment, d’Leit opzeruffen, fir bei den Europawale wielen ze goen. Bëscheef aus der erweiderter Groussregioun hunn e Méindeg zu Lëtzebuerg een Hierdebréif ënnerschriwwen.

AUDIO: Hiedebrief Bëscheef / Reportage Pierre Weimerskirch

Et wier net üblech, datt d'Kierch sech iwwer Politik äussert, esou den Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich. Brexit an de Populismus géifen un der Eenheet vun Europa rëselen. D'Bëscheef géife keng Politik maachen, ma de Message, sech positiv Vis-a-vis vun der Europäescher Unioun ze positionéieren, wier grad elo wichteg, esou de Jean-Claude Hollerich.

"Mir wëlle just soen, datt Europa fir de Bien commun do ass, esouwuel innerhalb, wéi och ausserhalb un Europa. Et ass e Wäert, fir sech fir Europa z'engagéieren an datt all déi Blécker, déi just op dat nationaalt ginn oder heiansdo rassistesch an intolerant sinn. Dat ass net mat Europa oder mam Chrëschtentum vereenbar.

Europa hätt Léisungen. Solidaritéit, Erhalt vu Fridden, de Respekt vu mënschlechem Liewen, Ëmwelt, Migratioun, Beschäftegung a Wuesstem: Dat wieren déi grouss Erausfuerderunge fir Europa, déi am Hierdebréif beschriwwe ginn. Verschidde Bëscheef aus der Groussregioun hu sech zu Lëtzebuerg getraff, fir dës Prioritéite festzehalen. Den Bëschof vun Troyes, Marc Stenger.

Mir brauchen Europa, fir weiderzekommen. Mir brauchen awer keen Europa, wou jidderee fir sech ass a sech fir seng eegen Interêten asetzt. Mir brauchen en Europa wat gerecht a solidaresch ass, wou déi kleng eben esou hir Plaz kënne fannen, wéi déi grouss. Mir brauchen en Europa, wat als Zil huet, datt et all den Europäer, awer och den Awunner op der ganzer Welt, gutt geet.

Et wier net, dat ee sech an d’Politik géif amëschen, seet de Lëtzebuerger Bëschof. D'Politiker solle Politik maachen. Ma d'Bëscheef wëllen matdeelen, datt fir si Europa wichteg ass, datt si et all Dag erliewen mat de Kierchen, déi op de Grenze leien. Et ass, esou den Äerzbëschof, eng Chance fir ganz Europa an d'Kierch steet zu der EU.

A knapp 4 Wochen, den 26. Mee gëtt e neit Europaparlament gewielt.