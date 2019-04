A Spuenien gouf de fréiere Regionalpresident vu Katalounien, Carles Puigdemont vun den Europawalen ausgeschloss.

Dat huet seng Partei mam Numm "Gemeinsam fir Katalounien" bekannt ginn. Si geheit der Walkommissioun vir, hirem President wëllen ee Maulkuerf unzedoen. De Puigdemont selwer huet vun engem Putsch géint d'Demokratie geschwat.

Déi zoustänneg Autoritéite selwer husech bis ewell net zu hirer Decisioun geäussert. De fréiere Regionalpresident vu Katalounien, deen am Exil lieft, wollt bei den Europawalen als Spëtzekandidat fir seng Partei untrieden. Nieft dem Ex-President goufen och zwee weider Leader vun der katalanescher Onofhängegkeetsbeweegung net zougelooss.



Bei de Parlamentswalen e Sonndeg a Spuenien konnten d'Supporter vun der katalanescher Onofhängegkeet dobäi gewannen. Si koumen op 22 vun den 350 Sëtz am Parlament. Och 5 Membere vun der katalanescher Onofhängegkeetsbeweegung, déi aktuell inhaftéiert sinn, hunn de Sprong an d'Parlament gepackt, dorënner de fréiere Vize-Regionalpresident, deem den Ament de Prozess zu Madrid gemaach gëtt.