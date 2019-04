De 26. Mee, also a gutt dräi Wochen, sinn d'Europawalen.

No 2014 ass et déi zweete Kéier, datt och EU-wäit Spëtzekandidaten untrieden, fir EU-Kommissiounspresident ze ginn. Fir d'Sozialisten ass dat de Frans Timmermans, fréieren hollänneschen Ausseminister an aktuell éischte Vize-President vun der europäescher Kommissioun.

Wéi mécht hie Walkampf, wéi wëll en Europa méi sozial maachen, de Klima retten a sech géint Rietsextremismus a Populismus wieren.

Den Interview den Owend am Journal op der Tëlee.