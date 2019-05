Dëst Joer muss de Chefposte vun der Europäescher Zentralbank nei besat ginn. D'Mandat vum aktuelle President Mario Draghi, geet den 1. November op en Enn.

Den EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker huet sech iwwerdeems fir de Jens Weidmann als neien EZB-Chef staark gemaach. Den aktuelle President vun der Bundesbank wier een iwwerzeegten Europäer an experimentéierten Zentralbanker, sou de Jean-Claude Juncker an engem Interview mam "Handelsblatt". Nieft dem Jens Weidmann gëllen och d'Gouverneure vun den Zentralbanke vu Frankräich a Finnland, de François Villeroy de Galhau an den Olli Rehn als méiglech Nofolger vum Mario Draghi.

Den EU-Kommissiounspresident huet donieft virun iwwerdriwwenen Erwaardungen un ee méiglech däitschen EZB-Chef gewarnt. De Jens Weidmann eleng kéint d'Geldpolitik vun der Eurozon net veränneren. Dat wier um Conseil vun der Zentralbank, sou de Jean-Claude Juncker.