Déi britesch Premierministesch appelléiert un déi Responsabel, sech d'Resultater vun de lokale Walen zu Häerz ze huelen.

No der Verlängerung vun der Brexit-Deadline vu virun e puer Wochen, fuerdert d'Theresa May e Sonndeg op en neits eng besser Kollaboratioun tëscht der Konservativer an dem Jeremy Corbyn senger Labour-Partei.

Wéi et e Sonndeg de Moien an der „Mail on Sunday“ ze liese war, fuerdert déi britesch Premierministesch de Corbyn op, sech d'Resultater vun de lokale Walen leschten Donneschdeg zu Häerz ze huelen.

An deene hunn déi Konservativ, ganzer 1.300 Conseillere verluer. D'Labour Partei huet hei 82 Sëtz hänke gelooss.

Dem Theresa May no wier de Verloscht u Stëmmen d'Schold vun der Brexit Sakgaass. D'Theresa May hofft eng unifiéiert Positioun tëscht den 2 Parteien.

D'Brexit Gespréicher tëscht Labour an de Konservative ginn en Dënschdeg nees lass.

Iwwerdeems hu sech de Weekend 30.000 Schotten zu Glasgow getraff, fir ze protestéieren. Si verlaangen en 2. Onofhängegkeets-Referendum.

Sondagen no ass de Support fir en onofhängegt Schottland esou héich ewéi zanter 4 Joer net méi. Déi Schottesch Premier-Ministesch Nicola Sturgeon huet iwwerdeems e Referendum fir d'Independance ugekënnegt.

Dëse soll nach virum Mee 2021 iwwert d'Bühn goen, mat, oder ouni Erlaabnis vu London.