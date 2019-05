Fir de Charel Goerens, dee jo schonn 1982 fir d'éischte Kéier am Europaparlament souz, ass den Challenge bei dëse Wahlen existenziell.

Tëscht Trump a China feelt Europa eng gemeinsam Stëmm an eng gemeinsam Äntwert, seet hien. D'Monica Semedo, fir d'éischte Kéier dobäi, huet fir ee gemeinsame Bildungsraum an Europa plaidéiert a fir d’Erweiderung vun Offeren, wéi zum Beispill dem Erasmus-Programm.

De Walprogramm vun der DP ass a 4 Sproochen disponibel, a Kuerzform, an der sougenannter Liichtsprooch an et gëtt och eng Audioversioun.