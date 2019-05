Allebéid wëlle se no den Europawalen de Successeur vum EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker ginn.

Gutt 2 Woche virun den Europawalen sinn d'Europa-Spëtzekandidaten Manfred Weber vun der Europäescher Vollekspartei an de Frans Timmermans vun de Sozialdemokraten en Dënschdeg den Owend, wärend hirem éischten Duell op der däitscher Tëlee, bei zentralen Themen unenee geroden. Sou huet sech de Manfred Weber géint eng CO2 Steier ausgeschwat, den Timmermans war dofir. De Spëtzekandidat vun de Sozialdemokraten an aktuelle Vizepresident vun der EU-Kommissioun wëll Jugendlecher scho vu 16 Joer u wiele loossen. Säi Kontrahent huet sech net dorobber festgeluecht.

Béid Politiker hu sech awer dofir ausgeschwat, de Kerosin an Zukunft ze besteieren, an an der EU-Steierpolitik Majoritéitsdecisiounen anzeféieren. Déi zwee Kandidaten hunn donieft awer och betount, dass et wichteg wier, digital Entreprisen, déi bis ewell ganz dacks keng oder nëmme ganz wéineg Steiere bezuelt hunn, gerecht ze besteieren.

Och d'Flüchtlingspolitik war ee Sujet. De Manfred Weber, EVP-Fraktiounschef huet ee séieren Ausbau vu Frontex, der Agence fir d'Protektioun vun de Grenzen, op 10.000 Beamte gefuerdert, fir d'Baussegrenze besser ze schützen. Dat dierft net eréischt 2027 de Fall sinn mä misst spéitstens am Joer 2022 kommen. De Frans Timmermans huet sech skeptesch gewisen, dass de Problem mat "méi" Frontex ka geléist ginn.

Weider war et d'Ausso vun deenen Zwee, dass si sech an de Kommissioun fir eng Fraequote vu 50% wëllen asetzen. D'Länner un de Baussegrenze missten méi finanziell Ënnerstëtzung kréien, fir des Aufgab selwer ze meeschteren. Et wier wichteg, dass ee solidareschen Asylsystem an Europa geschaaft gëtt.

De Manfred Weber an de Frans Timmermans sinn d'Spëtzekandidate vun den aktuell stäerkste Fraktiounen am Europaparlament. Allebéid wëlle se no den Europawalen de Successeur vum EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker ginn.