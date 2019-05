Sech fir de "Bien commun" engagéieren, dat ass d'Fuerderung vun der Kommissioun Justice et Paix am Kader vun den Europawalen.

Si hu 4 grouss Erausfuerderungen identifizéiert, wou d'Politik vun der EU net am Aklang mat hiren eegene Wäerter wier an déi, hirer Meenung no, misste mat an den Debat vun de Wale fléissen.

AUDIO: Justice et Paix iwwer EU-Walen/Reportage Claudia Kollwelter

Engersäits mécht Justice et Paix sech Suergen ëm d'sozial Gerechtegkeet. Inegalitéite géinge weider zouhuelen, souwuel hei am Land, wéi och an aneren EU-Länner. D'Schéier tëscht Aarm a Räich gëtt ëmmer méi grouss, betount de President vun der Kommissioun Justice et Paix Jean-Paul Lehners.

"T'gëtt sech gekëmmert ëm dee Buedem, datt ee seet, et muss e Mindeststandard ginn. All Mënsch soll genuch hunn, fir ze liewen, also e Minimum. Et gëtt sech awer manner drëm gekëmmert, datt no uewe gekuckt gëtt, wéi een de Plafong vun Inegalitéit ka festleeën a wéi eng Konsequenzen dat huet fir Leit, déi méi hu wéi anerer."



Eng nei europäesch Regionalpolitik ass eng vun de Fuerderunge vun der Kommissioun: "Déi géif dono kucken, datt dee Räichtum, deen duerch de Bannemaart entstanen ass, besser verdeelt gëtt."



Eng aner Suerg da sinn d'Liewensmëttel, déi verhonzt ginn. Dat géing engersäits um eenzelne Konsument leien, awer och un der Politik an un der Produktioun, also wéi vill produzéiert gëtt: "Dat hänkt och domat zesummen, wat ee mat deene Produite mécht, déi vläicht 1-2 Deeg net méi gutt sinn. Kann een déi verdeelen? Wéi kann een dat reegelen? Kann een dat u Leit, déi an Nout sinn, ausdeelen?"



Eng kloer Fuerderung ass déi, datt den Export vu Waffen a Krichs- a Konfliktgebitter muss ënnerbonne ginn, seet de Generalsekretär vu Justice et Paix Jean-Louis Zeien: "An datt ganz konkret weder de Lëtzebuerger Fluchhafen, nach déi Lëtzebuerger Finanzplaz fir esou Geschäfter dierfen eng Plaz bidden."



Eng 4. Suerg vu Justice et Paix ass déi vun de Mënscherechter am Kontext vu groussen Entreprisen. Am Kader vun de Walen huet d'Kommissioun de Lëtzebuerger Parteien eng sougenannten "Declaration d'engagements" zougeschéckt, déi ausgewäert an nächst Woch op enger Konferenz presentéiert wäert ginn.