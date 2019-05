Op der éischter Table Ronde am Kader vun den Europawalen äussert sech de Generaldirekter vum europäesche Gewerkschaftsbond.

En Donneschden ass Europa-Dag. An e puer Deeg gëtt een neit EU-Parlament gewielt. Wat sinn um europäesche Niveau déi sozial Erausfuerderunge fir déi nächst Joren? De Pierre Weimerskirch huet mam Generalsekretär vum europäesche Gewerkschaftsbond doriwwer geschwat.

Ënnert der Juncker-Kommissioun wier scho vill gemaach ginn, esou de Luca Visentini, Generaldirekter vum europäesche Gewerkschaftsbond.

24 nei Initiativen an der Sozialpolitik hunn déi sozial Agendae vun der Europäescher Unioun geännert. Mä mir hunn Angscht, dass déi nächst Kommissioun dëse Prozess stoppt. Mir mussen dat awer virundreiwen, um europäeschen a nationalen Niveau.

22 Milliounen EU-Bierger sinn den Ament ouni Aarbecht. De Chômage wier ee vun de groussen Defie fir Europa, ma och a puncto Léin misst sech eppes änneren, och wann et laut europäesche Verträg eng Kompetenz vun de Memberstaate wier. Den europäesche Gewerkschaftsbond schwätzt sech kloer fir e "Méi-un-Europa" aus.

Mir brauche méi, mee dat richtegt Europa. Am Sënn, datt méi Europa hëllefräich ass. D’Reegelen upassen, de soziale Modell iwwerdenken, kucken, datt et méi fair gëtt. Dat heescht, mir musse mat der Austeritéitspolitik an der neoliberaler Politik aus de leschten 10 Joer ophalen.

Populismus wier wuel och eng Erausfuerderung, et kéint een dovun ausgoen, datt knapp een Drëttel vun de Stëmmen un esou Parteie fléisse wäert.

Si wielen dës Parteien, well et sozial grouss Ënnerscheeder an der EU ginn. 10 Joer Autoritéit hunn d’Hoffnung vun de Leit un hir Zukunft zerstéiert. Dofir geet et elo dorëms, eng besser Zukunft fir jiddereen opzebauen. Dat ass déi eenzeg Méiglechkeet, fir de Populismus ze bekämpfen.

Huet Europa nach eng Zukunft, e gemeinsame Projet? A wa jo, wat hunn d’Bierger dovun? Dat war d’Thema vun der éischter offizieller Table Ronde e Mëttwoch Owend op der Tëlee.

