Am Virfeld vum Europadag, deen en Donneschdeg ass, hunn vun e Méinde bis e Mëttwoch eng ronn 110 Jonker aus 11 Schoulen aus dem Land op der Konferenz „Model European Parliament“ sech iwwer europäesch Sujeten ausgetosch.

AUDIO: Konferenz "Model European Parliament" - Rep. Frank Elsen

Diskutéiert gouf ënnert anerem iwwert déi aktuell Situatioun an der Unioun, d'Fraerechter, d'erneierbar Energien an d'Gesondheet vun deene Jonken. Organiséiert gouf dat Ganzt am Bâtiment Schuman nieft der Philharmonie um Kierchbierg.

D'Konferenz „Model European Parliament“ gouf vum Lycée Aline Mayrisch koordinéiert. Bei de Gespréicher wieren intressant Konklusiounen erauskoum. Virun allem, wat Fraerechter an déi erneierbar Energien ugeet. Dat, well an dëse Beräicher vill Progrèsen an de leschte Jore gemaach goufen. Am Virfeld hätte sech déi Jonk dann och gutt virbereet a sech un Decisiounen aus der Vergaangenheet inspiréiert.

D'Zil war et virun allem d'Kompetenze vun deene Jonken nach méi ze fërderen. De Lycée Aline Mayrisch huet dann och eng speziell Optioun wou een deene Jonken d'europäesch Politik well méi no bréngen. Bei esou enger Konferenz géif ee mierken dat Schüler alleguerten europäesch Denken an sech fir d'EU asetzen. Allerdéngs géif een et Schued fannen, dat d'Groussbritannien aus der EU trëtt, betount d'Presidentin vum MEP, d'Sarolta Szatmari.

2 Mol am Joer gëtt dann och eng international Konferenz vum „Model European Parliament“ organiséiert, wou eben och Lëtzebuerg matmécht. Deene Jonken no géif d'Populatioun an Europa awer wéineg iwwer d'Aarbecht vun den europäeschen Institutioune matkréien. Dowéinst misste sech d'Leit méi doriwwer informéieren. Eng absolut Prioritéit wier d'Unitéit an der Unioun ze halen.

Och an Zukunft wëll een déi Jonk fir den MEP begeeschteren, esou nach déi Responsabel.