27 Europäesch Staats- a Regierungscheffen, ouni Groussbritannien, gesi sech en Donneschdeg fir e Spezialsommet zu Sibiu, a Rumänien.

Wéi de Rendezvous 2017 fixéiert gouf, goung een dovunner aus, datt d’EU haut just nach zu 27 wier. Et wollt een, kuerz nom Austrëtt vu Groussbritannien an e puer Deeg virun der Europawahl, weisen, datt d’Unioun nach Zukunftsvisiounen huet. Ma, sou munches koum Anescht wéi geduecht.

17 Deeg virun der Europa-Wahl, soll dëse Sommet e positiivt Signal an d’Stied an Dierfer uechter Europa schécken. Dat d’Unioun, no all de Krisen, nach Handlungsfäeg ass. De Bléck soll en Donneschdeg resolut no vir geriicht sinn. Een Titel, aus der Internationaler Press eraus gepickt, dat vun der Süddeutsche Zeitung: ‘’Junckers To-do-Liste’’.