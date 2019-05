Viru genee 69 Joer gouf de Grondsteen fir d'Europäesch Unioun geluecht. Zu Éiere vum Robert Schuman gouf eng Gedenkplack ageweit.

Den 9. Mee ass ee besonneschen Dag fir Europa. Viru genee 69 Joer, den 9. Mee 1950, huet den deemolege franséischen Ausseminister Robert Schuman, déi sougenannten Schuman-Deklaratioun presentéiert an domat de Grondsteen fir d'Europäesch Unioun geluecht. Hien huet deemools d'Schafe vun enger Europäescher Gemeinschaft fir Kuel a Stol proposéiert. Zil war, dass d'Memberlänner dovun hir Kuel- a Stolproduktioun sollten zesummeleeën. No deene schlëmmen Erliefnisser am Zweete Weltkrich, sollt een neie Krich tëscht Däitschland a Frankräich onméiglech ginn. Frankräich, Däitschland, Italien, Holland, d'Belsch a Lëtzebuerg ware knapp ee Joer méi spéit d'Grënnungsmember vun der sougenannter Montanunioun. Et war déi éischt grenziwwerschreidend europäesch Institutioun.

Nach haut feiert d'Staategemeinschaft den 9. Mee als Europadag. Symbolesch kommen d'EU Staats- a Regierungscheffen, dorënner de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel, fir en EU-Sommet zu Sibiu a Rumänien beieneen.



Dësen Donneschdeg ass wéi gesot zu Lëtzebuerg fir d'éischte Kéier ee Feierdag um 9. Mee. De Grand-Duché huet an deem Sënn eng Virreiderroll an der EU iwwerholl. A kengem anere Land ass op dësem 9. Mee Feierdag.

Um Europadag ass och en Europafest, dëst am Gedenken un de Robert Schuman. Virum Gebuertshaus vum Papp vum Europäesche Gedanken a Clausen an der Rue Jules Wilhem, war um 11 Auer eng Gedenkzeremonie. Ënnert anerem huet d'Presidentin vum Mouvement Européen Astrid Lulling eng Ried gehalen. A Präsens vun enge sëllechen Éieregäscht gouf dono am Parc vum Robert Schuman sengem Gebuertshaus eng Gedenkplack devoiléiert.

Och op der Plëss gëtt den Europadag de ganzen Dag iwwer gefeiert. Ënnert anerem gouf en Europäescht Duerf mat enge sëllechen Informatiounsstänn opgeriicht an et sinn de ganzen Dag iwwer Concerten an aner Spektakelen déi opgefouert ginn. Héichpunkt ass um 14 Auer, wann den traditionellen Europa-Kuch opgeschnidde gëtt.