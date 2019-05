Gutt zwou Woche virun den Europawalen, sinn d'EU Staats- a Regierungscheffen dësen Donneschdeg zu Sibiu a Rumänien, fir en informelle Conseil beieneen.

Groussbritannien ass awer net bei dësem Sommet vertrueden.

Dëse Sommet soll ee Signal vu Solidaritéit sinn. Wéi et an der Deklaratioun vu Sibiu heescht, wëllen d'EU Staats- a Regierungscheffen, dorënner de Lëtzebuerger Premier Xavier Bettel, d'EU-Grondwäerter wéi Demokratie, Rechtsstaatlechkeet a Gerechtegkeet stäerken. Si bekenne sech zu enger enker a fairer Zesummenaarbecht souwéi enger méi staarker Roll fir Europa op der Weltbühn. Donieft soll zu Sibiu déi strategesch Agenda fir déi nächst 5 Joer opgestallt ginn.



De Lëtzebuerger Staatsminister huet virum Optakt vum Sommet d'Wichtegkeet vun dësem Rendezvous ervirgestrach.

AUDIO: De Xavier Bettel iwwert d'Wichtegkeet vun deem EU-Sommet

Et geet méi konkret ëm déi zukünfteg Besetzung vun den EU-Spëtzeposten, ënnert anerem wat den zukünftegen EU-Kommissiounspresident betrëfft, deemno den Nofolger vum Jean-Claude Juncker. Am Mëttelpunkt steet d'Prozedur, wéi den zukünftege Chef vun der EU-Kommissioun soll bestëmmt ginn.



Kuerz virum Optakt vum Sommet sot de rumänesche President Klaus Iohannis an dem Kontext, dass d'Bierger méi Afloss misste kréien bei der Besetzung vu Spëtzeposten an der EU. Entweder sollt de Kommissiounspresident oder de Conseilspresident direkt vum Vollek gewielt ginn. Dann eréischt hätte mer ee Spëtzekandidat, den d'Wieler wielen, sou de Staatspresident vu Rumänien.

Fir d'Europawalen déi Kéier hunn d'Parteien deelweis Spëtzekandidaten nominéiert, déi fir de Poste vum EU-Kommissiounspresident kandidéieren. Fir d'Europäesch Vollekspartei geet den däitschen CSU Politiker Manfred Weber an d'Course, fir d'Sozialdemokraten den Hollänner an aktuellen Vizepresident vun der EU Kommissioun, Frans Timmersmans. De Walgewënner huet allerdéngs net automatesch Usproch op de Poste vum Kommissiounschef. Et sinn d'Staats- a Regierungscheffen, souwéi d'Europaparlament, déi sech schlussendlech mat enger Majoritéit op ee Kandidat mussen eenegen.