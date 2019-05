Zanter Joren treffe sech d'Leit fir d'Europafest op der Plëss.

Wéinst dem Europadag war och d'Plëss an der Stad op dësem 9. Mee besonnesch gutt besicht. Hei gëtt zanter Joren d'Europa-Fest organiséiert. E Fest, bei deem een déi vill verschidde Kulturen, déi et an Europa a besonnesch och hei am Land ginn, entdecke kann. En Vue vun den Europawalen de 26. Mee awer och eng gutt Geleeënheet, sech iwwer politesch Europa-Themen z'informéieren.