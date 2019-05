Am Kader vum Europadag gouf eng Plack fir de fréiere franséischen Ausseminister a Papp vun der Europäescher Iddi Robert Schuman presentéiert.

Um Europadag gi Fridden an Eenheet gefeiert. Et ass awer och deen Dag, op deem un de franséischen Ausseminister Robert Schuman geduecht gëtt. Viru genee 69 Joer, den 9. Mee 1950, gouf nämlech de Grondstee fir d'Europäesch Unioun geluecht. Deemools hat de franséischen Ausseminister Robert Schuman déi sougenannte Schuman-Deklaratioun presentéiert. Virum Gebuertshaus a Clausen gouf un dëse groussen historesche Personnage geduecht.

En Donneschdeg de Moien um 11 Auer war d'Gedenkzeremonie an Éiere vum fréiere Franséischen Ausseminister a Papp vun der Europäescher Iddi. Nieft enger Ried vun der Presidentin vum Mouvement Européen Astrid Lulling a sëlleche Éieregäscht gouf och am Parc virum Schuman Haus eng Gedenkplack devoiléiert.

Trotz dem schlechte Wierder war d'Moral gutt. Europa wier den Passé, Present an d'Zukunft vu Lëtzebuerg.

„Mir als kleng Natioun hunn nëmme profitéiert dovun, dass mer an engem grousse Marché waren, an dat eis Fräiheete garantéiert sinn. Lëtzebuerg profitéiert a Lëtzebuerg ass ouni eng Europäesch Gemeinschaft, ouni d'Europäesch Unioun e Vull fir d'Kaz.“

D'Europäesch Unioun wier och net ze bürokratesch. Proportionell gesi géife méi Leit zu Lëtzebuerg op de Gemenge schaffen, ewéi Leit fir d'Europäesch Unioun.

Et wier net ëmmer einfach, mä méi individuellt Engagement an d'Politik vun der Europäescher Unioun wier wichteg. Och elo, kuerz virun den Europawalen, preziséiert d'Yuriko Backes, d'Chefin vun der Representatioun vun der EU-Kommissioun zu Lëtzebuerg, nach eng Kéier.

De Feierdag um 9 Mee wier do en wichtegt Symbol an dës Richtung. Et hofft een och, datt dësen Dag deemnächst ganz offiziell an eisen Nopeschlänner geféiert gëtt.