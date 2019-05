Donieft gouf e Spezialsommet fir den 28. Mee ugekënnegt, wou de Successeur vum Jean-Claude Juncker soll gesicht ginn.

D'Europäesch Unioun nees méi dynamesch gestalten, nees méi reaktiv, méi handlungsfäeg maachen. Um Spezialsommet am rumänesche Sibiu huet virop déi jonk Generatioun u Staats- a Regierungscheffen hir Zukunftsvisioun kloer zum Ausdrock bruecht. Déi ronn 400 Milliounen EU-Bierger, déi bannen den nächste Wochen en neit Parlament wielen, géife sech dat vun de Leader vun der Unioun erwaarden.

AUDIO: Extrait Xavier Bettel (1)

D'Europawale ginn immens wichteg Walen, fir ze gesinn, wéi Europa déi nächst 5 Joer soll ausgesinn. D'Leit erwaarde sech Moossname vun der Politik, si wëllen eng ambitiéis Klimapolitik, si wëllen eng Sozialpolitik, si wëllen eng digital Realitéit, net datt Europa dono do am leschte Waggon sëtzt an dono vun Amerika oder Asien ofhängeg ass. D'Politik wëll, datt et weidergeet a Lëtzebuerg gehéiert zu deene Länner, déi wëllen, datt et weidergeet, awer mat engem sozialen Europa, net mat engem Wirtschafts- oder Finanzeuropa, esou de Xavier Bettel.

E puer konkret Propose respektiv Fuerderunge koumen dann och. Esou huet den éisträichesche Kanzler Sebastian Kurz eng reegelrecht Erneierung gefuerdert. Decisioune sollte méi séier geholl ginn, d'EU-Kommissioun misst verklengert ginn an d'EU-Verträg iwwerschafft ginn. De franséische President Emmanuel Macron fuerdert zesumme mat siwen anere Länner konkret Ziler am Klimaschutz. De Macron huet sech als Leader gewisen vun deenen, déi Europa nach wëllen opbauen an déi sech géint d'Menacë vum Nationalismus wëlle wieren.

Europawalen, déi och matsechbréngen, datt d'Spëtzeposte an der EU fir déi nächst 5 Joer nei besat musse ginn. Vum Kommissiounspresident iwwert de President vum Conseil, der oder dem Aussebeoptragten, dem President vum EU-Parlament, bis en neien EZB-Chef. Do lafen d'Virgespréicher och hei zu Sibiu hannert de Kulisse schonn op Volltouren.

AUDIO: Extrait Xavier Bettel (2)

Säit Woche gëtt ee scho gefrot, wat ee mengt, wéi et géif ausgoen. Et soll ee kucken, wéi d'Europawalen ausginn an da soll ee sech zesummesetzen, fir déi beschtméiglech Kandidaten ze fannen.

Um Sommet zu Sibiu gouf en EU-Spezialsommet fir den 28. Mee annoncéiert, also direkt no den Europawalen. An do soll och direkt ugefaangen ginn, mam Choix vum Nofolger vum Jean-Claude Juncker, vum neien EU-Kommissiounspresident also.