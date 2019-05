Déi 27 Staats- a Regierungscheffen hunn um Ofschloss vum Spezialsommet eng Deklaratioun ënnerschriwwen.

"Zesummen duerch déck an dënn." Sou steet et schwaarz op wäiss an der Ofschosserklärung, déi déi 27 Staats- a Regierungscheffen vun der Unioun en Donneschdeg den Owend am Rumänesche Sibiu ugeholl hunn. An dat ass och néideg an der aktueller Welt. Wou ouni Zweiwel e solidaresche Block un Natioune méi wäit kënnt, wéi Individualisten.

AUDIO: EU-sommet zu Sibiu / Reportage Jeannot Ries

Europa däerf sech net weider selwer ënnerschätzen, sou de Lëtzebuerger Premier kuerz no der Reunioun zu Sibiu. Net grad 500 Millioune europäesch Bierger, dat ass Synonymie vu Kraaft, awer och vu Verantwortung. Zesumme wëll een déi grouss Defie vun onser Gesellschaft ugoen, sot déi Däitsch Bundeskanzlerinne Angela Merkel.

Dozou gehéiert, fir d'Aartevillfalt z'erhalen, de Klimaschutz ze verbesseren. Awer och en Handelssystem, wat op fräien a fairen Handel an net op Protektionismus setzt, seet d'Merkel.

"Zesummen duerch déck an dënn", dat kléngt gutt. D’Realitéit ass awer eng aner. Beim Klimaschutz sinn et den Ament just 9 Staaten, déi bereet sinn, sech fir e Klima neutraalt Europa z’engagéieren, wat weist, datt deen dote Wee nach där laanger een ass, weess de Premier Xavier Bettel.

Et héiert ee vill vu sozialem oder fiskalem Dumping. Mä et gëtt och en Ëmweltdumping. An do muss ee sech beim OECD emol d'Fro stellen, ob déi Länner, déi d'Kritäre vu Paräis net anhalen, net och op eng Lëscht misste kommen, fir esou Drock op déi ze maachen, déi d'Reegelen net wëllen anhalen, esou de Lëtzebuerger Premier.

Den Éisträichesche Kanzler Sebastian Kurz huet kloer fir eng méi schlank, méi effizient EU plädéiert, fir e Generatiounswiessel. Fir souguer en neie Vertrag. "Zesummen duerch déck an dënn." Do gëtt et intressant, wat dëss Wierder wäert sinn, wann et am Juni hei eescht géif.

D'Kommissioun méi kleng maachen, heescht net nëmmen, datt een do ka spueren, well ee manner Kommissären huet, mä et hätt een och vill manner Bürokratie, esou de Kurz.

De Wëllen, d’Europäesch Unioun no den Europawalen anescht ze gestalten, méi dynamesch, ass bei enger Rei Staats- a Regierungscheffe kloer do. Wéi wäit déi Erneierung goe wäert, wäerten déi nächst Wochen a Méint weisen.