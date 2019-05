No den Europawale wëll d'Partei vum franséische President zesumme mam aktuelle liberale Block eng nei Fraktioun am Europaparlament forméieren.

Och d'Lëtzebuerger DP oder déi däitsch FDP wären en Deel vun där Allianz.

Déi Liberal an d'Lëscht Renaissance vum Macron wëllen eng „nei Kraaft“ am Europaparlament ginn, déi déi aktuell grouss Koalitioun vun de Sozial- an de Chrëschtdemokrate soll briechen.