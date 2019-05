Ënnert dem Motto 10 Usätz fir d'Mënschen an Europa" huet d'CSV e Méindeg am spéide Moien déi 10 Prioritéite fir d'Europawale virgestallt.

Déi Chrëschtlech-Sozial setze sech fir e sozial fortschrëttlecht, séchert, gerecht a staarkt Europa an der Welt an. Op de grousse Walpanneaue wäert d'CSV-Campagne an den nächsten Deeg nach weider gefouert ginn, war e Méindeg de Moie gewuer ze ginn.

Et kéinte Wale ginn, déi e ganz komescht Parlament mat sech bréngen, huet den CSV-President bei der Presentatioun vun hirem Programm fir d'Europawalen, e Sonndeg 8 Deeg gemengt. Hie géif op eng Debatt an der Schlussphas vun der Campagne hoffen, sot de Frank Engel. Deen et e bësse bedauerlech fonnt huet, dass de Moment eben nach keng Walatmosphär opzekomme schéngt.

AUDIO: Extrait Frank Engel

D'CSV géif dozou stoen, e Spëtzekandidat zum Kommissiounspresident ze maachen, et sollt net en aneren aus dem Hutt gezaubert ginn, huet de Parteipresident erkläert.

De Generalsekretär sengersäits sot, dass Europa de Leit an der Partei net egal, an d'Ambiance an der Kandidatenekipp gutt bis excellent wär.

AUDIO: Extrait Félix Eischen

D'CSV wär verstäerkt an de Medien an op de sozialen Netzwierker vertrueden a géif nach op 3 weider Walversammlungen invitéieren, déi lescht dovun an 10 Deeg zu Déifferdeng, sou den CSV-Generalsekretär.