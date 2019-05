Den US-President huet den ungaresche Premier Viktor Orban wärend Gespréicher am Wäissen Haus an den héchsten Téin gelueft.

Den Orban hätt op villen Niveauen eng exzellent Aarbecht gemaach a géif a ganz Europa respektéiert ginn, sou den Donald Trump. Hien huet zwar och gesot, dass den ungaresche Premier e bëssen ëmstridde wier, hien hätt säi Land awer protegéiert.

Den Orban steet an der EU massiv an der Kritik. Him gi vu verschiddene Säiten antieuropäesch Aktiounen, autoritär Mesuren, souwéi Restriktiounen an der Meenungs- a Pressefräiheet virgeheit. Och seng streng Immigratiounspolitik gëtt ferm kritiséiert. Den Donald Trump huet de Viktor Orban als een haarde Mann bezeechent.