Et soll iwwert d'Europaparlament zu Stroossbuerg als zweete Sëtz ofgestëmmt ginn. Dat fuerdert de Spëtzekandidat vun der Europäescher Vollekspartei.

Et wier fir vill Leit net nozevollzéien, dass d'Parlament op zwou Plazen aktiv ass. Dat sot den CSU-Politiker an engem Interview mat der "Heilbronner Stimme". Amplaz hin an hier ze pendelen tëscht Bréissel a Stroossbuerg, plädéiert de Manfred Weber dofir, dass iwwert een eenzege Sëtz fir d'Europaparlament ofgestëmmt gëtt. D'Parlament misst d'Recht hunn, selwer ze decidéieren, wéi et seng Aarbecht organiséiert.

Aktuell siegéieren Deputéiert zesummen zu Stroossbuerg, Sëtzung vu Kommissiounen a Fraktioune sinn awer nach ëmmer zu Bréissel. De Parlamentssëtz zu Stroossbuerg an Deplacementer dohinner chiffréiere sech enger Etüd vum Europäesche Rechnungshaff aus dem Joer 2014 op iwwer 110 Milliounen Euro d'Joer.