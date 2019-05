D'Entzéien oder Refuséiere vum Flüchtlingsstatut huet net als Auswierkung, dass sou eng Persoun d'Qualitéit vum Refugié verléiert.

D'Dispositioune vun enger EU-Direktiv, déi de Memberstaaten erlaben, de Flüchtlingsstatut am Fall vun enger besonnesch uerger Infraktioun ze refuséieren oder z'entzéien, si gülteg z'erklären. Dat huet den Europäesche Geriichtshaff en Dënschdeg de Moien an engem Uerteel bekannt ginn. 3 net EU-Bierger haten an der Belsch an an Tschechien de Statut vum Flüchtling refuséiert oder entzu kritt, well si wéinst verschiddene graven Infraktiounen zu Prisongsstrofe veruerteelt gi waren. Belsch an tschechesch Geriichter haten den Europäesche Geriichtshaff doropshi gefrot, ob d'Dispositioune vun där EU-Direktiv d'Genfer Flüchtlingskonventioun verkennen.

Donieft war et d'Fro un d'Cour, ob déi Dispositiounen domat och contraire sinn zu ë.a. der EU-Charta vun de Grondrechter, déi virgesäit, dass d'gemeinsam Asylpolitik d'Genfer Konventioun respektéiere muss.

Nom Uerteel sot den Antoine Briand, Attaché de presse vum Europäesche Geriichtshaff, am RTL-Interview, dass d'Cour an hirem Uerteel festgehalen huet, d'EU-Direktiv géif souguer méi Schutz gi wéi d'Genfer Konventioun, dëst ënner verschiddenen Aspekter.

"La directive donne aux réfugiés la possibilité de recevoir le statut de réfugié de façon plus protectrice que la convention de Genève puisqu'elle interdit le refoulement des réfugiés vers le pays d'origine où ils peuvent subir une menace pour leur sécurité."

D'Dispositioune vun där EU-Direktiv sinn deemno net contraire zur Genfer Konventioun.

"Même si elle donne la possibilité à l'état membre de refuser d'octroyer le statut de réfugié ou de retirer ce même statut à un réfugié qui aurait commis des actes répréhensibles sur le territoire de l'état."

Et wär net iwwerdriwwe gewiescht, deenen 3 Flüchtlingen de Statut vum Refugié ze refuséieren oder z'entzéien, sou den Antoine Briand. D'Memberstaaten hätten d'Recht gehat, dat ze maachen.

"Mais ils ne peuvent pas ordonner le refoulement de ces réfugiés vers leur pays d'origine.

Am Resumé muss d'europäesch Direktiv also am Respekt vun der EU-Charta vun de Grondrechter applizéiert ginn, déi eng Réckféierung an e Land ausschléisst, an deem d'Liewen oder d'Fräiheet vun dëser Persoun a Gefor wären.

D'Entzéien oder Refuséiere vum Flüchtlingsstatut huet och net als Auswierkung, dass sou eng Persoun d'Qualitéit vum Refugié verléiert. An deem Fall muss déi Persoun onbedéngt vun de Rechter vun der Genfer Flüchtlingskonventioun profitéieren.