Eng Woch virun den Europawalen, hunn am Europaparlament sechs Spëtzekandidate iwwert d'Zukunft vun der EU diskutéiert.

Direkt e puer vun hinnen hunn e Mëttwoch den Owend zu Bréissel virdru gewarnt, net wielen ze goen. De Spëtzekandidat vun de Sozialdemokrate Frans Timmermans huet drop higewisen, dass wann een net wiele geet, een aneren engem seng Stëmm iwwerhëlt. Wielen ass Muecht, sot iwwerdeems déi Liberal Margrethe Vestager.

Zanter den éischten Europawalen am Joer 1979 ass d'Walparticipatioun EU-wäit konstant zeréckgaangen. Bei de leschte Walen 2014 louch d'Participatioun nach just bei 42,16 Prozent.

De Spëtzekandidat vun der Europäescher Vollekspartei Manfred Weber huet wärend der Debatt, fir Optimismus a Saachen Europa plädéiert. Hie wéilt no de Walen eng EU-Kommissioun, déi fir een Neiufank steet an eng nei Ära alaut, déi Europa méi no un d'Bierger bréngt. An der Aussepolitik huet hie sech dofir ausgeschwat de Prinzip vun der Eestëmmegkeet ofzeschafen, soss kéint Europa net séier genuch reagéieren a senger Roll an der Welt nokommen.



Ee weidere Sujet, deen den Debatt e Mëttwoch den Owend zu Bréissel dominéiert huet, war de Klimaschutz. Déi Gréng an d'Sozialdemokraten hunn een däitlech méi staarken Asaz géint de Klimawandel gefuerdert. De Manfred Weber huet allerdéngs virun engem Verloscht vun Aarbechtsplaze gewarnt. Mam d'Zil, dass d'EU bis 2050 misst klimaneutral ginn, wier hien mat deenen anere Parteien d'Accord, mä säi Wee fir allerdéngs een aneren. Hie géif un d'Innovatioun gleewen, sou de potentiellen Nofolger vum aktuellen EU-Kommissiounschef Jean-Claude Juncker.



En Donneschdeg den Owend sti sech d'Spëtzekandidate vun der EVP an de Sozialdemokraten fir ee weideren Duell géintiwwer. Den CSU Politiker Manfred Weber an den hollännesche Vizepresident vun der EU-Kommissioun plädéiere vu 20.15 Auer un um ZDF fir hir Iddien a Saachen Europa.