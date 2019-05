Am Juni wëll déi britesch Premierministesch Theresa May op en Neits d'Parlament zu London iwwert de Brexit-Accord ofstëmme loossen.

Dat huet ee Spriecher vun der britescher Regierung annoncéiert. Bis ewell ass de Brexit-Accord schonn dräimol am House of Commons duerchgefall. Aktuell verhandelt déi britesch Premierministesch mam Labour-Chef Jeremy Corbyn iwwert ee méigleche Kompromëss, fir awer nach eng Majoritéit fir en Austrëttsaccord zesummenzekréien. Dobäi soll d'Theresa May däitlech gemaach hunn, dass si fest decidéiert ass, d'Gespréicher mat Succès ofzeschléissen an en Austrëtt vu Groussbritannien aus der Europäescher Unioun ze erreechen.

An der Woch vum 3. Juni sollen d'Deputéiert op en Neits iwwert de Brexit-Accord ofstëmmen. Zil ass den Accord nach am Juli duerch d'Parlament ze kréien. Domat gëtt et ëmmer méi wahrscheinlech, dass déi 73 britesch EU*-Deputéiert no den Europawalen hir Mandater effektiv mussen untrieden.