E Kandidat fir d'Europawalen, deen och President vun enger privater Déiereschutz-ASBL ass, geet – virun de Walen – fir seng Associatioun a Schoulen.

Déi gréng Fraktiounscheffin Josée Lorsché huet an deem Kontext eng parlamentaresch Fro gestallt, fir ob e méiglechen Interessekonflikt opmierksam ze maachen. Wiem seng Autorisatioun brauch een do?

PDF: Parlamentaresch Fro vum Josée Lorsché

De Kandidat, ëm deen et hei geet, war och an enger Stater Schoul, an enger Grondschoul. Um Bord vum City Breakfast hu mer der Buergermeeschtesch Lydie Polfer d'Fro gestallt, ob si informéiert war.

"Ech weess näischt dovun an dat geet och net", war déi kloer Äntwert. D'Schoule si keng Wallokaler.

Souwäit d'Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer an och de Schäffe Serge Wilmes. Wéi ass dat gereegelt, wann en Externen an d'Schoule geet, och nach e politesche Kandidat?

Am Journal den Owend op RTL Télé Lëtzebuerg reagéiert den Educatiounsministère op d'Problematik.