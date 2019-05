Méi Wieler a méi Bréifwieler gëtt et dës Kéier fir d’Europawalen. 284.710 Wieler a Wielerinnen si fir de 26. Mee ageschriwwen, iwwer 20.000 méi wéi 2014.

Dëst Joer hu 53.712 Leit d’Bréifwal ugefrot, dat si knapps 18,9%. Bei de leschten Europawalen hunn d’Bréifwieler just knapp 5,5% ausgemaach.

Zanter de leschte Chamberwale brauch ee jo kee Grond méi unzeginn, fir de Vote par correspondence unzefroen, d’Zuel klëmmt zanterdeem. 15,77% waren et bei de Chamberwalen 2018. Dobäi kënnt dës Kéier och, datt de Waldag an d’Päischtvakanz fält.

De Walziedel muss jo bis iwwernächste Sonndeg, de 26. Mee, am Walbüro sinn, deen op der Enveloppe steet. Et kann een en och um Waldag nach perséinlech do laanscht droe bis spéitstens mëttes 14 Auer.