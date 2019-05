Wéi gesäit dat konkret aus, wann däitsch an hollännesch Zaldoten zesummen am Manöver sinn?

Zanter Jore gëtt driwwer diskutéiert an debattéiert, ob d’EU eng eegen Arméi brauch. An der Tëschenzäit goufen och scho ganz konkret Efforten ënnerholl fir am Kontext vun enger gemeinsamer Politik och op de Wee ze goe vun enger gemeinsamer Verdeedegungspolitik, sou wéi d’Grënner vu der EU et an de 50er Joren och ugeduecht haten. Wéi gesäit dat konkret aus, wann däitsch an hollännesch Zaldoten zesummen am Manöver sinn?

Am Kontext vun den Europawahlen d’nächst Woch taucht och ëmmer erëm d’Fro op, ob et un der Zäit wier fir eng europäesch Arméi? Mat enger däitlecher Verschibung vun der Roll vun der NATO an de leschte Jore gëtt ëmmer méi oppen iwwert eng gemeinsam Verdeedegungspolitik vun der EU diskutéiert. Sondage no wiere 74% vun den EU-Bierger duerfir an dem EU-Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker no géif eng EU-Arméi der Welt weisen, dass et tëscht EU-Natiounen ni méi géif zu engem Krich kommen.