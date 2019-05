„Antisemitismus ass net just e Problem vun de Judden, mä e Problem fir eng offe Gesellschaft“, esou d'Katarina von Schnurbein.

Antisemitismus klëmmt an der EU, an den Job vun der Katarina von Schnurbein ass et, Moossnamen auszeschaffen, fir dogéint virzegoen. Si ass Antisemitismus-Beoptraagt fir d’EU.

E Mëttwoch war si hei fir en „Dialogue Citoyen“ am Cercle Cité, zesumme mam Ambassadeur Georges Santer, President vun der „International Holocaust Remembrance Alliance“. Virdrun huet si RTL en Interview ginn.