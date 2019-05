Dat huet de Labour-Chef Jeremy Corbyn der britescher Noriichtenagence PA e Freideg zu London gesot.

De Labour-Chef Jeremy Corbyn huet d'Gespréicher tëscht der britescher Regierung an der Oppositioun iwwer e Kompromëss am Brexit-Sträit fir gescheitert erkläert.

Deemno wäert et och beim nächste Vott iwwert de Brexit-Accord mat der EU nees keng Majoritéit am britesche Parlament ginn.



Eng nächst Ofstëmmung ass jo fir d'Woch vum 3. Juni geplangt.