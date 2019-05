Den Nach-President vun der EU-Kommissioun stoung e Freideg zu Iechternach Ried an Äntwert.

"Eng gemeinansam europäesch Aussenpolitik ass quasi onméiglech wann net jiddereen drun schafft."

Dat sot e Freideg den Owend den nach aktuelle President vun der EU-Kommissioun Jean-Claude Juncker am Biergerdialog zu Iechternach am Trifolion.

D'Europäesch Unioun misst kohärent an hiren Decisioune sinn, ma dëst wier net ëmmer einfach, wa jiddwer Memberstaat seng eegen Interessie vertrëtt. En neie Wand wier awer um Blosen, esou den Jean Claude Juncker.

Déi meescht gestallte Fro aus dem Public war wuel déi, wéi een d'Europäesch Unioun nees de Leit méi "schmackhaft" kéint maachen. Dorops d'Äntwert vum Juncker, datt, och wann dat langweileg kéint eriwwerkommen, een zeréck an d'Geschicht vun der Länner virun der Europäescher Unioun misst kucken: Zäite vu Krich, Zäite vu Länner-Grenzen, Zäiten, wou et déi gutt an deels globaliséiert Liewensstandarden net gouf.

Weider gouf et ofschléissend och Zoustëmmung vum Kommissiounspresident fir déi Jonk vu "Youth for climate". Et wier jo nëmme richteg, freides protestéieren ze goen, wie géif soss driwwer schwätzen?