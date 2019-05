Eng Woch virun den Europawale sinn um Sonndeg queesch duerch Europa Demonstratioune géint den Nationalismus geplangt.

An Däitschland ginn ënnert anerem zu Berlin, München, Köln an Hamburg zéngdausende Leit erwaart, déi ënnert dem Motto "Een Europa fir all- Deng Stëmm géint den Nationalismus" demonstréiere wäerten. D'Unioun "Een Europa fir all" huet zu der Protestaktioun opgeruff. D'Bündnis besteet aus iwwert 250 Initiativen, dorënner d'Hëllefsorganisatioun Oxfam oder och nach d'Ëmweltorganisatioun Greenpeace. An 11 weideren europäesche Stied sollen ähnlech Manifestatiounen organiséiert sinn.

E Samschdeg hate sech zu Mailand, nom Appell vum italieneschen Inneminister Matteo Salvini dausende Leit versammelt fir géint Europa ze protestéieren. A Riede gouf vun engem "Europa vun den Elitten" an der Vergaangenheet geschwat, et gouf Stëmmung géint d'Awanderung, den Islam a Bréissel gemaach. Ënnert anerem hate sech de Geert Wilders vun der hollännescher Fräiheetspartei an den Jörg Meuthen vun der AfD op Mailand deplacéiert. D'Marine Le Pen vum Rassemblement national huet an hirer Ried vun enger "Super-Fraktioun" am Europaparlament geschwat. Eng Dose rietspopulistesch an nationalistesch Parteien hu jo wëlles am Parlament esou eng Fraktioun ze bilden. Domadder kéint déi éischte Kéier bannent Joerzéngten den europäeschen Opbau verännert ginn, huet d'Marine Le Pen gemengt.