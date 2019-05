Mir wäerten just e Kommissiounspresident ënnerstëtzen, deen dat och esou gesäit, dat hu béid Spëtzekandidate vun der Partei e Méindeg betount.

Fir d'CO2-Emissiounen ze reduzéieren, bräicht een dem Meris Sehovic no e fundamentale Revirement an de Beräicher Wirtschaft, Energiesystem a Verkéier.

Déi Gréng wëllen ënnert anerem d'Subventionéierung vu fossillen Energien an Atomkraaft an allen EU-Programmer sträichen, all d'Gesetzestexter, déi klimarelevant sinn, wëll d'Partei reforméieren a sech fir d'Aféiere vun enger CO2-Importsteier un de Grenze vun der europäescher Unioun asëtzen.

Nieft de grénge Linnen a Punkto Klimaschutz wier et awer och wichteg, sech fir en Europa vun den Häerzen a géint den Haass a Populismus anzesetzen - dat huet d'Tilly Metz ënnerstrach.

Et misste sozial Mindeststandarden agefouert ginn, d'EU misst sech dofir staark maachen, datt e Mindestloun an alle Memberstaaten agefouert gëtt an d'Gläichberechtegung misst gestäerkt ginn.