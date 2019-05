Falsch-Informatioune sinn Deel gi vum Alldag. Déi sozial Medien si vu Fake News iwwerlaf, net nëmmen a Virwal-Perioden.

Fakten iwwerpréiwen a kontrolléieren a Ligen detektéieren a spären, ass e Beruff ginn. Europa ass dofir op Spezialisten ugewisen, fir sech virun de Wale géint d'Attacken op d'Demokratie ze schützen. De beschte Filter awer ass nach ëmmer bei jidderengem am Kapp.

Virun e puer Joerzéngte war Houthalen-Helchteren an der belscher Provënz Limburg eng Grouwestad mat Aarbechter. Haut ass et de Sëtz vun engem vill méi moderne Business, dem Opdecke vu Fake News.

De Maarten Schenk ass ee vu villen onofhängege Experten, dee Facebook-Posts op Wourecht oder Ligen iwwerpréift an noutfalls agräift. En huet eng sophistiquéiert Software entwéckelt, déi him et erlaabt, Propaganda op d’Spur ze kommen, d’Verbindungen tëscht de Geschichten ze gesinn an erauszefannen, wou se hierkommen. Zanter e puer Méint preparéiert hie sech op d’Europawalen.

Ech halen en Aen op Begrëffer am Kontext vun de Walen. Ech iwwerpréiwe speziell meng Lëscht vu bekannte Fake-News-Sitten, awer och Blogs an Tweets a Verbindung mat de Walen, déi vill gedeelt ginn. Deene ginn ech beim Fact-Check eng Prioritéit.

500km ewech, zu Erlangen a Bayern, gëtt un der neier Menace vun de sougenannten Deep Fakes geschafft.

Experte benotze kënschtlech Intelligenz, fir manipuléiert Videoen ze fannen an ze blockéieren, mat deene Propaganda verbreet gëtt. Et ass d’Juegd no Ligen, mat deene politesch Stréimunge versichen, geziilt hiren Haass ze streeën a liichtgleeweg a frustréiert Onzefriddener ze beaflossen.

Deep Fakes kënnen och als Spaass benotzt ginn. Déi belsch Sozialiste wollte mat engem Clip d’lescht Joer déi belsch Bierger op de Klimawiessel opmierksam maachen an hu keen Zweiwel dru gelooss, dass et e Spaass war.

Mee, wéi esou dacks war d’Ironie un e sëlleche Spectateure verluer gaangen. D’Partei huet missen agräifen an d’Lieser eenzel drop hiweisen, dass et sech ëm e Witz gedréit huet. Et weist, wéi séier eng net-informéiert Ëffentlechkeet eng Manipulatioun fir boer Mënz hëlt a blann hannendru leeft.

Wat ass den Impakt vu Business-Modelle wéi Facebook a Google, déi gesteiert si vum Verkaf vu Pub? Bei Honnerte Milliounen Notzer an Europa a Milliarde ronderëm d’Welt hu se e groussen Afloss op d’Informatiounslandschaft. An et gi Leit, déi si ganz gutt dran, fir déi Landschaft ze manipuléieren.", esou déi hollännesch EU-Deputéiert, d'Marietje Schaake.

Den Expert am Limburg kann et kaum erwaarden, d’Verbreeder vu Lige bei den Europawalen ze stellen. "Dat gëtt wéi am Wilde Westen. Ech freeë mech drop, z’enquêtéieren."

Mee wat eng Erausfuerderung ass fir de Maarten Schenk ass eng grouss Suerg fir d’EU-Politik, déi hofft esou kuerz virun de Wale genuch ofgeséchert ze sinn.