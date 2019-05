Piratepartei, KPL an Déi Konservativ ginn net un, wéi vill se op Facebook bezuelen, fir datt hir Artikelen méi Leit sollen erreechen.

De weltwäit gréisste soziale Reseau hat no der fermer Kritik iwwert Wahlmanipulatiounen op Facebook eng nei Optioun entwéckelt. Parteien an aner Organisatiounen kënnen elo uginn, datt se politesch op Facebbok ënnerwee sinn an an deem Fall kënnen d’Utilisateuren verifiéieren, wéi vill d‘Parteie fir Publicitéit op Facebook ausginn. Donieft garantéiert deen neie System vu Facebook, datt d’Partei d’Pub finanzéiert a keen Drëtten an et gëtt ausgeschloss, datt d’Finanzéierung aus dem Ausland kéim.

Ma d'Piratepartei, d'KPL an Déi Konservativ ginn awer net un, wéi vill se op Facebook bezuelen, fir datt hir Artikelen méi Leit sollen erreechen.

D’Piratepartei, d’kommunistesch Partei an déi Konservativ maachen dat wéi gesot awer net. Anescht wéi bei de Chamberwalen am Oktober haten d’Parteie fir d’Europawale keen Accord ënnerzeechent, fir sech u Reegelen ze halen, hat den 100,7 am Abrëll gemellt.

Déi Gréng hunn also iwwer 15.000 Euro fir Facebook-Reklamm bezuelt, déi Jonk Gréng eppes méi wéi 900 an déi Europäesch Gréng hunn iwwer 1.200 Euro fir Pub hei zu Lëtzebuerg ausginn.

Dono kënnt d'LSAP mat ronn 8.000 Euro.

Déi Lénk hu knapps 1.300 Euro investéiert.

D'DP huet bal 1.200 Euro déi lescht 30 Deeg fir FB-Reklamm ausginn. D'CSV kënnt op 1.049 Euro.

D'Piraten hunn offiziell 190 Euro als „politesch Reklamm“ ausginn. Derbäi dierften awer nach aner Annoncen kommen, déi net speziell markéiert waren an deemno net vu Facebook als politesch Reklamm registréiert ginn.

D'ADR huet offiziell manner wéi 100 Euro ausginn, de Wee2050 och nach emol 180 Euro.

Volt huet 178 Euro an de Walkampf op Facebook investéiert. Soen déi offiziell Zuelen.