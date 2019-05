Verschidde Leit hu sech bei RTL gemellt, mam Uleies, gewuer ze ginn, ob béid Aktioune vun DP an ADR legal sinn.

D'Parteien si voll am Walkampf fir Europawalen e Sonndeg. D'DP huet e Bréif un d'Éischtwieler geschriwwen. D'ADR huet virum Lycée Nic-Biever zu Diddeleng Flyeren u Jonker verdeelt, fir si ze motivéieren, bei engem Quiz op der Internetsäit vun der Partei matzemaachen. Gelackelt gëtt mat héichwäertege Präisser ewéi Smartphonen.

''Jo, et war eng bekannt Persoun vun där Partei virun eiser Schoul'', esou huet den Direkter vum Lycée Nic-Biever Roger Roth haut op Nofro confirméiert. Hie betount awer, d'Schüler wären net um Site vun der Schoul vun där Persoun ugeschwat ginn, mä nach um Terrain vun der Gemeng Diddeleng. D'Directrice adjointe Christiane Sunnen wär doropshin op déi Persoun vun der ADR duergaangen an hätt betount, d'Direktioun wär alles anescht ewéi frou iwwert dës Aktioun. Déi meescht Schülerinnen a Schüler sinn iwwerdeems mannerjäreg, dofir gehéieren se och net zu der concernéierter Wielerschaft fir déi kommend Walen, präziséiert den Direkter. Hien hätt den Educatiounsminister Claude Meisch direkt kontaktéiert fir him ze soen, dass hien net d'Accord ass mat der Aktioun vun der ADR.

Verschidde Leit hu sech bei RTL gemellt, mam Uleies, gewuer ze ginn, ob béid Aktioune vun DP an ADR legal sinn.

Fir hir Bréiwer un d'Éischtwieler brauch d'DP jo en Accès op d'Wielerlëschten. An deen huet se ganz legal. Hei den entspriechenden Extrait aus dem Walgesetz:

''Chapitre III. Art 12. (2) Les listes sont déposées à l’inspection du public, soit au secrétariat de la commune, soit dans le local où se déroulent les séances du conseil communal du quatre-vingt-sixième au soixante-dix-neuvième jour avant le jour du scrutin.''

Par Rapport zu Aktiounen, wéi déi vun der ADR, steet am Walgesetz näischt. Op Nofro huet de Parquet gesot, keng Kenntnis iwwer méiglech Plainten an deem Fall ze hunn.

RTL huet och beim Educatiounsministère nogefrot. Den Educatiounsminister wär informéiert ginn, dass d'Direktioun schonn an där Saach intervenéiert wär. D'Aktioun wär am ëffentleche Raum ofgelaf.