An der Groussregioun fléissen 140 Milliounen Euro an den Interreg-Programm vun der Europäescher Unioun.

Mat dëse Sue gi grenziwwerschreidend Projete finanzéiert an de Beräicher regional Entwécklung, Ëmweltschutz, Educatioun, Fuerschung a Kultur. Zu Lëtzebuerg ginn aktuell eng 50 esou Projeten finanzéiert.

A ganz Europa ass Schengen ee Begrëff, Schengen steet europawäit fir oppe Grenzen. Den Interreg-Programm föerdert grenziwwerschreidend Projeten. Zil ass et, fir d’Alldagsproblemer, déi d’Leit an de Grenzregioune spieren ze reduzéieren. Déi negativ Effekter vun der Grenz solle verschwannen.

De Volume vu Programm sinn 140 Milliounen Euro iwwer 7 Joer. Eng 50 Projete géifen aktuell mat engem Bezuch zu Lëtzebuerg lafen. Ënnert anerem am Mëllerdall an an der Musel-Regioun gëtt de Projet vun den Drëschemauere mat bal enger Millioun Euro aus der EU-Keess co-finanzéiert.

An der Regel ass d’Lafzäit vun de Projete knapp 3 Joer, wou den Interreg eng Aart Ustouss soll sinn. Den aktuelle Programm leeft Enn 2020 aus. Den Ament gëtt een neie Kontrakt finaliséiert, villes géif awer nach vun de strukturellen an den Investitiounsfongen ofhänken. Och den Impakt vum méigleche Brexit wier den Ament nach net richteg ze faassen.