D'Gefor vu Walmanipulatioun, duerch grouss Campagne mat Fake-News, ass nach ëmmer net vum Dësch.

Dat sot kuerz virum Optakt vun den Europawalen d'EU-Justizkommissärin Vera Jourová géintiwwer der däitscher Noriichtenagence dpa. D'Tatsaach, dass een zu dësem Zäitpunkt näischt vun enger grousser Attack vun Desinformatioun wéisst, géif net heeschen, dass et se net gëtt. Villäicht wier sou eng Attack bis ewell einfach nach net entdeckt ginn, sou déi zoustänneg Kommissärin.

D'EU-Kommissioun hat an de leschte Méint ëmmer nees viru Fake News wärend dem Walkampf, souwéi gesteierte Campagne virun allem aus Russland gewarnt. Experte ginn dovun aus, dass sou Campagne vun Desinformatioun zum Beispill d'Debatt virum Brexit-Referendum a Groussbritannien an den amerikanesche Walkampf am Joer 2016 beaflosst hunn.

Doropshin hat d'EU-Kommissioun mat den EU-Länner ënnert anerem ee Fréiwarnsystem an d'Liewe geruff, fir ee besseren Austausch vun Informatiounen. Grouss Konzerner wéi Facebook, Twitter, Mozilla a Google haten an deem Kontext fräiwëlleg ee Verhalenskodex am Kampf géint Fake News ënnerschriwwen.

En Donneschdeg ass den Optakt vun den Europawalen a Groussbritannien an an Holland. Bis e Sonndeg gëtt an all den 28 EU Länner gewielt.