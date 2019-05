Déi éischt europäesch Bierger, déi hir Stëmme kënnen ofginn, sinn d'Englänner an d'Hollänner.

U sech hätten d'Briten wéinst dem Brexit am Fong guer net méi musse matmaachen. De Brexit-Accord, dee mat der EU ausgehandelt gouf, huet bis elo am britesche Parlament awer keng Majoritéit krut.

A Groussbritannien maachen d'Walbüroen um Donneschdeg de Moien um 7 Auer Lokalzäit hier Dieren op. Bis 22 Auer en Donneschdeg den Owend kënnen d'Bierger hir Stëmmen ofginn. An den Ëmfroen huet ganz kloer déi nei gegrënnten Brexit-Partei vum EU-Géigner Nigel Farage dominéiert.

An Holland sinn d'Walbüroen vun en Donneschdeg de Moien 7.30 Auer bis 21 Auer op. Ee Walbüro huet awer schonn um 5 Auer um Fluchhafen Schiphol zu Amsterdam seng Dieren opgemaach. Ronn 13 Millioune Leit sinn opgeruff hir Stëmm ofzeginn.

Offiziell Resultater dierften eréischt e Sonndeg den Owend publizéiert ginn, wa bis an all de Memberlänner gewielt gouf. An Holland dierften et awer éischt Prognosen vun den nationalen Televisiounschaîne ginn. Et gëtt mat Spannung erwaart, wéi déi nei Zentralfigur vun der rietser Zeene, den Thierry Baudet, a säi Forum fir Demokratie ofschneiden. D'Partei hat iwwerraschend déi rezent Provënzwalen gewonnen a wëll ee Referendum ofhalen, ob Holland soll an der EU bleiwen oder net.

EU-wäit si 427 Millioune Bierger opgeruff wielen ze goen. Bei eis gëtt e Sonndeg gewielt.