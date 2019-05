Wéi d'Londoner Zeitung "The Times" mellt, géif déi britesch Premierministesch Theresa May hire Récktrëtt dëse Freideg bekannt ginn.

Nei Kompromësspropose vum Theresa May schéngt keng Chance ze hunn. D'Deputéiert vun all de Parteien aus dem House of Commons hu quasi all d'Annonce vun der vun der britescher Premierministesch kritiséiert.

Aus Protest géint d'Brexit-Politik vun der Regierung huet d'Ministesch fir d'Relatioune mam Parlament, Andrea Leadsom, e Mëttwoch hire Récktrëtt aus der Regierung annoncéiert. Si géif net méi dru gleewen, dass d'Politik vun der Regierung et fäerdeg bréngt de Brexit-Referendum iwwert den EU-Austrëtt vu Groussbritannien ëmzesetzen, gëtt d'Politikerin zitéiert.

Déi britesch Premierministesch muss sech donieft ënner Ëmstänn engem Mësstrauensvott vun den Torys stellen. D'Theresa May hat do virdrun eng Rei vu Kompromësser presentéiert, fir de Brexit-Accord awer nach duerch d'Parlament ze kréien. Si huet den Deputéierten ënnert anerem een zweete Referendum an Aussiicht gestallt.

Wéi déi Londoner Zeitung "The Times" dann elo mellt, kënnt et eventuell guer net zu deem Mësstrauensvott. Hiren Informatiounen no, géif d'Theresa May um Freideg hire Récktrëtt annoncéieren.