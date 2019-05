An der EU gëllen theoretesch fir alleguer d'Memberlänner déi selwecht Reegelen. Pressefräiheet an d'Rechtsstaatlechkeet zielen op alle Fall derzou.

De Viktor Orbán allerdéngs huet fir Ungarn e System opgebaut, dee quasi an alle Punkte géint d'Grondwäerter vun der Unioun verstéisst. Mee esouguer am konservativen Ungarn gëtt et zanter kuerzem eng Géigestréimung.

Dem Viktor Orbán no geet et an den Europawalen an der Haaptsaach drëms, d’Zouwanderung an Europa ze stoppen.

Dat ass ee Message, deen zum Beispill am klenge Kaff Pálmajor am Süde vun Ungarn gutt ukënnt. Hei koum hien an de leschte Walen op 98% vun de Stëmmen. Den Hoken ass, dass néierewou Flüchtlinge sinn. Dass en esou beléift ass, läit dorun, dass all Awunner Aarbecht huet. Jiddereen, deen als Bauer schafft, kritt 150 Euro de Mount vum Staat. Et ass de Prinzip vun der Verdeelung mat der Strenz. An och d’Berieselung vun de Medien ass perfekt inzenéiert, well konsequent eng kënschtlech Menace an Angscht verbreet gëtt.

"Wann der d’Noriichte kuckt an dir gesitt, wat lass ass an Däitschland. D’Leit traue sech jo net méi op d’Strooss wéinst der Gewalt an de Verbriechen. D’Leit hei hunn Angscht, dass dat, wat se op der Televisioun gesinn, och hei kéint passéieren.", seet den Imre Bogdan, ee Bauer vu Pálmajor.

De Viktor Orbán kontrolléiert déi komplett Medielandschaft an Ungarn. Tëlee, Radio an Zeitungen indoktrinéieren déi Liichtgleeweg mam Friemenhaass.

"Am Parallel-Universum, dat den Orbán geschaaft huet, gleewen e puer Millioune Mënschen, dass et eng reell Gefor gëtt an dass just den Orbán se ka schützen.", betount de Politikwëssenschaftler Robert Laszlo.

De Wee op Budapest ass gerëscht mat Messagen, wéi den Orbán sech ungaresch Famillje virstellt. Virun allem wäiss musse se sinn.

Mat enger Zwee-Drëttel-Majoritéit am Parlament huet den Orbán sech e Muecht-Apparat geschaaft, deen net esou séier erëm wäert aus der Welt sinn. D’Verfassung, d’Institutiounen an de Walsystem sinn op eng autoritär Linn bruecht an d’Medien an d’Justiz stinn ënner strenger Kontroll. De Rechtsstaat ass de facto ofgeschaaft. Den Orbán ass Här iwwert e Land, dat e puer Joer laang eng Demokratie war.

Well ironescherweis war hien et, deen 1989 fir d’Fräiheet gekämpft huet, géint de sowjetesche Regimm, deem säi Kolleg Putin bis haut notrauert. Seng liberal Iwwerzeegungen hunn awer net laang gehalen. Sech op eemol extrem riets ze positionéieren, war eng opportunistesch Taktik, eng Méiglechkeet, un d’Muecht ze kommen.

Seng Virléift fir pickegen Drot deelt den Orbán mat aneren europäesche Rietspopulisten an ideologeschen Alliéierten.

"Wat an Ungarn passéiert, verstéisst géint d’Mënscherechter. Dat stäerkst Symbol dovun ass, dass d’Regierung zanter kuerzem an den Transitzone ganz bewosst agespaarte Flüchtlingen Honger leide léisst. Ungarn ass ze kleng fir de Viktor Orbán. En huet laangfristeg Ziler a wëllt ee vun deene ganz grousse ginn an der EU, mee net an enger EU, wéi mer se elo kennen. Hie wëllt se änneren. De ganze System.", erkläert de Gabor Gyulai.

Mee et gëtt Hoffnung an et gëtt eng Oppositioun. Momentum heescht déi nei liberal Partei an Ungarn.

"An nëmmen zwee Joer hu mer des Beweegung zesummegestallt an ech hoffe mir schécke Leit an d’EU-Parlament. Et gëtt eng Dynamik an dëser Beweegung a mir mussen d’Gesellschaft änneren. Mir kënnen d’Hoffnung net opginn.", ënnersträicht d'Katalin Cseh, eng vun de Kandidatinne fir d'Europawalen.

Mee si hunn e laange Wee viru sech. Sondagen no kënne se just mat engem Sëtz rechnen, iwwerdeems hire Premier d’Ambitioun huet, ganz Europa ze änneren.