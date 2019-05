Leschte Sonnden haten d'DP an ADR geziilt Bréiwer a verschiddene Sproochen un ausgesichte Wieler verschéckt. Ass dat mam neien Dateschutzgesetz nach legal?

Mat Walen ass jo och ëmmer e bëssen Opreegung verbonnen. Leschte Sonnden haten d'DP an d'ADR geziilt Bréiwer a verschiddene Sproochen un ausgesichte Wieler verschéckt. Adresséiert ware jonk Éischtwieler an auslännesch Residenten, déi fir d'éischt zu Lëtzebuerg wiele ginn. Déi néideg Donnéeën, wéi Numm, Nationalitéit an Adress hate si sech aus de Wielerlëschte beschaaft. Ganz legal. D'Fro ass, ass dat och nach esou, nom Akraafttriede vum neien europäeschen Dateschutzgesetz?

Den Hervé Wolff ass Affekot. Hien ass Fransous, wunnt zanter 13 Joer zu Lëtzebuerg, huet sech ageschriwwen, fir e Sonndeg zu Lëtzebuerg ze wielen an hat rezent e Bréif an der Boîte leien. Vun der DP, op Franséisch: ''On arrive à des données qui peuvent être considérées comme sensibles comme la nationalité, voir la race, la couleur de peau. C'est pour ça que ça crée un problème avec ce tracte électoral envoyé par le DP.'', esou seet den Hervé Wolff.

Dat europäescht Reglement fir den Dateschutz GDPR verlaangt e confidentiellen Ëmgang mat perséinlechen Donnéeën. Déi dierfen och net detournéiert ginn.

Am Lëtzebuerger Walgesetz ass et den Artikel 20, deen d'Praxis legitiméiert, Persounen iwwert de Wee vun de Wielerlëschten unzeschreiwen. Awer nëmme fir elektoral Zwecker. Wat genee sinn elektoral Zwecker, freet den Hervé Wolff sech: nëmmen Organisatioun? Oder och Walcampagne?

Déi Formuléierung léisst Spillraum. Dat gëtt den Thierry Lallemang vun der Dateschutzkommissioun zou. D'CNPD hätt an hirem Avis zum Walgesetz awer gesot: ''Wann d'Wielerlëschte benotzt ginn, fir Leit nominativ unzeschreiwen an ebe Walwerbung ze maachen, ass dat u sech kompatibel, well d'Gesetz et virgesäit an dat ass och da kompatibel mat de Reegele vum europäesche Reglement.''

Den nationale Regëster vun de Persounen an d'europäescht Reglement mat strenge Reegele fir jiddereen op der enger Säit an op der anerer: den Accès fir d'Parteien op d'Wielerlëschten. D'Leit hu Froen, schreift den Alex Bodry vun der LSAP op Twitter a schwätzt op Nofro vu méigleche politeschen Aktiounen: ''Da musse mer eis denken ech och zu Lëtzebuerg d'Fro stellen, ob mir déi Bestëmmung vum Zougang zu de Wallëschten an deem Mooss nach kënne bäihalen, wéi mir se elo am Walgesetz stoen hunn.''

Op Nofro sot och d'Parteipresidentin vun der DP Corinne Cahen si géif sech Diskussiounen iwwer e Changement net verschléissen. Si betount, dass d'Schreiwes un Éischt- an Neiwieler legal ass. D'DP huet sech nämlech an de Bréiwer och un d'Informatiounsflicht gehalen. Den Thierry Lallemang nach eng Kéier: ''D'Informatiounsflicht ass dat Wichtegst, wat et deen Ament gëtt, well d'Leit net wëssen, dass hir Donnéeë vun de Wielerlëschte kommen.''

D'Adressaten hu Rechter: zum Beispill, seng Donnéeën effacéieren ze loossen.