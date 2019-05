An Holland gouf d'Partei vum Spëtzekandidat vun den europäesche Sozialdemokraten, Frans Timmermans iwwerraschend stäerkste Kraaft.

Bei eis geet de Walkampf fir d'Europawalen an déi lescht ligne droite. E Sonndeg sinn d'Leit opgeruff hir Stëmm ofzeginn. An anere Länner gouf scho gewielt, respektiv gëtt um Freideg gewielt. Um zweeten Dag vun den Europawalen gëtt an Irland an an Tschechien ofgestëmmt. Den Optakt hunn e Freideg Groussbritannien an Holland gemaach.

An Holland gouf d'Partei vum Spëtzekandidat vun den europäesche Sozialdemokraten, Frans Timmermans, no enger Prognose mat 18,4 Prozent vun de Stëmmen iwwerraschend stäerkste Kraaft. Dat mellt déi hollännesch staatlech Televisiounschaîne NOS. Den Thierry Baudet, den neie Schootingstar vun der Rietser Zeene an Holland a säi Forum fir Demokratie koumen deemno just op déi véiert Plaz.

A Groussbritannien zeechent sech eng Victoire fir d'Brexit-Partei vum Nigel Farage of, déi den Ëmfroen no op bis zu 38% vun de Stëmme kéint kommen.

Déi offiziell Resultater ginn eréischt e Sonndeg den Owend no 11 Auer public gemaach, wann an all den 28 EU-Länner gewielt gouf.

Bis e Sonndeg sinn iwwer 400 Millioune Walberechtegter an der EU opgeruff wielen ze goen. Si stëmmen iwwert déi 751 Deputéiert vum neien Europaparlament of. Lëtzebuerg huet 6 Mandater ze gutt. 10 Parteien gi bei eis an d'Course.

Europäesch Sozialdemokrate setzen op den Timmermans



Déi europäesch Sozialdemokrate gesinn, trotz den éischter schlechte Resultater bei den Ëmfroen fir déi däitsch SPD Chancen, dass hire Spëtzekandidat Frans Timmermans no den Europawalen neien EU-Kommissiounspresident gëtt.

Am europäesche Gesamtkontext géif et ganz gutt fir d'Sozialdemokraten ausgesinn, sou de Fraktiounschef vu bis elo am Europaparlament, Udo Bullmann. Den Ecart zu de Chrëschtdemokraten géif den Ëmfroen no ëmmer méi kleng ginn. Hien huet drop higewisen, dass am Europaparlament de Prinzip net gëllt, dass deejéinegen, deen eng Stëmm Majoritéit huet, automatesch op d'Spëtzepositioun kënnt. Et géif drëms goen Allianze fir seng Politik ze fannen. Den Udo Bullmann ass eegenen Aussoen no iwwerzeegt dovun, dass een eng Allianz fir de Kommissiounspresident Frans Timmermans fënnt.

Déi lescht Ëmfroen hunn erginn, dass déi däitsch SPD aktuell just op 15% kéim an domat am Verglach mat de Walen 2014, 12 vun hire bis elo 27 Sëtz am Europaparlament géif verléieren. Déi europäesch Sozialdemokraten hoffen, dass méiglech Verloschter vun der SPD an Däitschland duerch gutt Resultater an aneren EU Länner op d'mannst deelweis kënne kompenséiert ginn.