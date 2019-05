De Lëtzebuerger Premier huet senge Kollegen awer matgedeelt, datt hien net de Kandidat fir esou ee Poste wier.

"Ech sinn effektiv déi lescht Woche gefrot ginn, ob ech Intressi hätt, fir Verantwortung an Europa z'iwwerhuelen!": Dat huet de Premier Xavier Bettel e Freideg de Mëtten am RTL-Interview op d'Fro hi geäntwert, ob d'Rumeur stëmmt, dass de franséische President Emmanuel Macron hie fir en europäesche Spëtzeposte proposéiert hätt.

AUDIO: Extrait Xavier Bettel

Hien hätt den europäesche Kollege matgedeelt, dass hie ganz geéiert, mä net Kandidat fir sou ee Poste wär. Hie géif alles dofir maachen, dass d'aktuell EU-Kommissärin Margrethe Vestager Presidentin vun der Kommissioun zu Bréissel géif ginn, ma elo sollt een d'Leit mol fir d'éischt wiele loossen, sou de Xavier Bettel.

RTL-Informatiounen no soll de Premier de Poste vum Conseilspresident virgeschloe kritt hunn. Dee gëtt jo de Moment nach vum Donald Tusk aus Polen besat. D'Propos fir de Poste vum Rotspresident kéint dann op den Dësch kommen, wann déi dänesch EU-Kommissärin Margrethe Vestager net Presidentin vun der Bréisseler Kommissioun géif ginn.