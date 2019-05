2017 si ronn 111,6 Milliarden Euro aus dem EU-Budget un d'Memberstaaten ausbezuelt ginn.

D’Europäesch Unioun ënnerstëtzt Baueren an de Memberstaate finanziell a géif zanter de leschte Jore virop nohaltegen an ëmweltfrëndleche Prozedure fërderen, esou beschreift d'Kommissioun hir Efforten an der Agrarpolitik. E weidere Schwéierpunkt läit op der Entwécklung vu ländleche Regiounen.

2017 sinn 111,6 Milliarden Euro aus dem EU-Budget un d’Memberstaaten ausbezuelt ginn. Lëtzebuerg krut virop wéinst den Institutiounen, déi hei am Land sinn, der Fuerschung an der Landwirtschaft 1,8 Milliarden Euro aus dem Dëppen. Europawäit fléisst knapp d’Halschent an d’Agrarpolitik, zu Lëtzebuerg mécht et een Undeel vun 3,3 Prozent aus.

2017 sinn insgesamt 28,9 Milliounen Euro an d’Lëtzebuerger Landwirtschaft gefloss. Dovu gutt zwee Drëttel direkt finanziell Ënnerstëtzung u Baueren. Knapp 8,5 Milliounen Euro sinn an d’ ländlech Entwécklung gaangen.

D’Europäesch Unioun versicht iwwert Fërderprogrammer och nei Akzenter ze setzen.