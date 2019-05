Um 8 Auer ginn d'Wal-Büroen op. An et huet een Zäit bis 14 Auer fir senger Wal-Flicht nozekommen, respektiv säi Walrecht ze notzen.

Lëtzebuerg wielt seng 6 Deputéiert, déi déi nächst 5 Joer am Europaparlament sëtzen. Am Ganze si bei dësen Europawalen zu Lëtzebuerg 283.683 Wieler opgeruff, fir hir Stëmm ofzeginn. Den Enjeu ass grouss. Iwwer 400 Milliounen europäesch Bierger hunn d'Geleeënheet iwwert d'Wäerter vun Europa matzeentscheeden.

De Manfred Weber, Spëtzekandidat vun den Europäesche Volleksparteien - nach där stäerkster Fraktioun am Europaparlament - probéiert eng lescht Kéier, d'Truppen ze mobiliséieren. An et ass batter néideg. Am eegene Land läit d'Unioun Sondagen no mat 28% op engem historeschen Déifpunkt.

Bei der EVP hirem Haapt-Kontrahent, de Sozialdemokraten, ass d'Stëmmung eng Aner. Déi éischt Prognosen aus Holland, wou hire Spëtzekandidat Frans Timmermans als iwwerraschende Gewënner gefeiert gouf, loossen hoffen.

Méi wéi jee geet zu Bréissel awer Rieds vun enger 'Schicksalswal' fir Europa. Steet d'Europa vun haut nach fir Wäerter wéi Demokratie, Rechtsstaat, Meenungsfräiheet, Pressefräiheet? Wäerter, déi bannent de leschte Joren ugegraff goufen. A Länner wéi Polen oder Ungarn, wou d'EU zum Feindbild gouf. Euroskeptesch Regierunge sinn an Tschechien oder Italien um Rudder. Groussbritannien dréit souwéisou der EU de Réck. A wéi steet et mat Finnland, Estland, Éisträich? Wou EU-skeptesch, respektiv riets-populistesch Parteie mat an der Regierung sinn, respektiv waren.

Iwwer 400 Milliounen EU Bierger entscheeden den Ament, wéi vill Spillraum, mat Bléck op de Rietse-Block, dem EU Parlament mat sengen 751 Deputéiert zu Stroossbuerg, bleiwe wäert.

Hei zu Lëtzebuerg ginn 10 Parteien an d'Course. Dat sinn der souvill wéi nach ni. 6 Europadeputéiert sinn ze wielen. Woubäi d'CSV 3 Sëtz ze verdeedegen huet.

D'Dieren vun de Walbüroen si vun e Sonndeg 8 bis 14 Auer op. Problemer gouf et mat de Convocatiounen. Och wann der där keng krut. Zu Lëtzebuerg besteet d'Walflicht. D'Carte d'Identitéit geet duer.

Iwwregens kann een bei dëse Walen am Ganze 6 Stëmmen ofginn. Et kann een engem Kandidat awer bis zu 2 vun deene 6 Stëmme ginn.