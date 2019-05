Elo kënnt awer vill op d'Parlament duer, well ënner anerem muss gekuckt ginn, fir eng Koalitioun op d'Been ze stellen.

179 Sëtz fir d'Europäesch Vollekspartei, zu där d'CSV gehéiert, 150 Sëtz fir d'Sozialdemokraten, an deenen hirem Grupp d'LSAP sëtzt, an 107 Sëtz fir déi Liberal, zu deenen d'DP gehéiert. Dat ass de Podium vun den Europawale vum Sonndeg. Duerch deenen hir Resultater d'Zustanekomme vun enger Majoritéit am Europaparlament net sou einfach gëtt.

Nawell zitt de Lëtzebuerger Ausseminister dat Positiivt aus deenen Europawalen: Et wär nämlech déi 1. Kéier an deenen hirer Geschicht, dass se d'Wieler net kal gelooss hätten. Generell wäre ronn 10 Prozent méi Leit wiele gaangen.

AUDIO: Jean Asselborn iwwert d'Europawalen / Reportage Eric Ewald

An domdatter wier verhënnert ginn, datt Leit wéi Salvini oder Le Pen un d'Muecht kéimen an d'Europäesch Unioun weider zerstéiere kéinten. Si kommen elo just op déi drëtte Plaz mat hirer Fraktioun, woubäi laang gefaart gouf, si kéinte am Stäerksten aus de Walen erauskommen.

No dësem Resultat missten am Parlament vu 751 Deputéierten déi aner et fäerdeg bréngen, fir déi 110 Leit, déi op enger anerer Schinn sinn, mat Argumenter ze paken.

Elo wär et un de Liberalen, de Chrëschtdemokraten, de Gréngen an de Sozialdemokraten, fir ze spillen. Elo muss sech awer eng Koalitioun fannen, fir zu Resultater ze kommen.

An den Ae vum Ausseminister war et déi lescht Kéier ganz einfach, well sech d'Chrëscht- an d'Sozialdemokrate séier eens waren. Dës Kéier wär dat e bëssen anescht, soudass et zu enger Koalitioun am Europaparlament komme misst. Dat och bis Enn Juni, wann den neie Kommissiounspresident gewielt gëtt.

De Pak besteet donieft aus de Poste vum Kommissiouns- a vum Rotspresident, vum EU-Aussebeoptraagten a vum EZB-Chef. Well et, Zitat Jean Asselborn, „e wéineg quiitscht am däitsch-franséische Motor“, kéimen déi méi kleng Länner, wéi Holland an Dänemark, an d'Spill:

Eng Ficelle ëm dee Pak ze maachen, kéint awer Zäit kaschten. Déi Nimm wäerten awer net schonn en Dënschdeg den Owend um Dësch sinn, nodeem d'Regierungscheffe sech gesinn hunn.