Déi iwwerschafften EU-Direktiv zum Gebrauch vu Schosswaffen trëfft net an all Land op offen Oueren.

Tschechien stäipt sech um Europäesche Geriichtshaff zu Lëtzebuerg géint déi geplangte Changementer. An Tschechien ass Waffebesëtz net nëmmen ee Sport, et ass Self-Defence, erklärt den Affekot Tomáš Gawron, dee eng Websäit bedreiwt op deem hien iwwer Sujete vum Waffebesëtzt bloggt.

“Et gi Länner, dorënner Tschechien, d’Schwäiz, Finnland, oder d’Slovakei, wou mir eng ganz aner Approche zum Schosswaffebesëtz hunn. D’Waffe si net primär do fir de Sport, mä ginn als eng Method vun der Selbstverdeedegung ugesinn. An der Schwäiz ass et gréisstendeels national Sécherheet duerch ee Milize-System, fir si ass et normal nom Militärtraining, hir Waff duerno mat Heem ze huelen. An Tschechien versti mir dee System besser a wëssen, datt eng Waff net just een immens geféierleche Golfschléier ass.”

Vun 300.000 Waffebesëtzer an Tschechien hunn 245.000 eng Lizenz, fir eng Schosswaff bei sech ze droen. No tschecheschem Gesetz dierf een dat just mat engem Permis, a just wann d’Waff net visibel ass. Zu Prag ass dem Tomáš Gawron sengen Aussoe no de jüddesche Quartier, deen dovun am Meeschte Gebrauch mécht. Doduerch, dass de Lizenz-System immens streng wier, kéim et net zu Abusen.

No den terroristeschen Attacken am Frankräich huet d’Europäesch Unioun eng nei Waffendirektiv ausgeschafft, déi an Tschechien als “Waffeverbuet” bekannt ass. An effektiv komme nei Verbueter mam finalen Text, deen zanter dem 17. Mee 2017 a Kraaft ass. Convertéiert hallefautomatesch Waffen, laang Waffen, déi een ausklappe kann (déi an Tschechien vill benotzt ginn), a souguer Waffen, déi just Schreckschossmunitioun hunn, a vir Filmer benotzt ginn, gi verbueden. Restriktioune gëtt et och bei der Capacitéit vun de Magasinner. Dozou kënnt, dass d’EU een automateschen Informatiounsaustausch fir d'Memberstaate kreéiert, wou Informatiounen iwwer all Waffebesëtzer kënne gedeelt ginn. Den Tomáš Gawron ass géint dës nei Direktiv.

“D’Attacken an der EU goufe mat illegale Waffen gemaach, an dat a Länner, wou d’Leit sech net legal kënne sëlwer mat Waffe verdeedegen.” Et wier immens einfach fir Terroristen, an der EU illegal u Waffen ze kommen. Dës nei Reegele géingen et just méi schwéier maachen, fir déi, déi sech souwisou schonn un d’Gesetzer halen, wéi hie selwer. Tschechien gouf am Europäesche Conseil iwwerstëmmt, well d’Direktiv amplaz als Sécherheetsvott (deen unanime muss gemaach ginn), als marché intérieur Direktiv gelabelt gouf. D’Waffebesëtzer an Tschechien fille sech bedrunn.

“Et ass schwéier eist Recht ouni Legitiméierung ewech geholl ze kréien. Fir Leit an Tschechien déi 40 Joer vun der kommunistescher Sowjetunioun besat goufen, a virdrun vu Nazi Däitschland, ass dat eppes wat mir net gutt ophuelen.”

Dass de Kommissiounspresident Jean-Claude Juncker kuerz no der Direktiv zu Tréier eng Statue vum Karl Marx ageweit hätt, wier och ganz schlecht ukomm an Tschechien. D’Regierung zu Prag ass mam Dossier elo um Europäesche Geriichtshaf zu Lëtzebuerg, fir ze probéieren, d’Reform vun de neie Waffereegelen ze stoppen.